«Показался порядочным»: найдена вторая жертва бывшего бойфренда Ольги Бузовой

Второй жертвой бывшего бойфренда певицы Ольги Бузовой Радия Лебедева стала бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Девушка хотела приобрести через него Porsche Cayenne, но в итоге лишилась денег.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая призналась, что Лебедев «показался нормальным и порядочным человеком». Радий всегда был на связи и отвечал.

Он предлагал бизнесвумен приобрести иномарку с меньшим пробегом, чем у нее. На тот момент у девушки была такая же машина, но старее.

Лебедев сообщил, что есть арестованные машины, которые продаются по цене дешевле рыночной. Мошенник несколько раз попросил перевести аванс, а затем – покупку колес и перевозку авто из Москвы в Петербург.

В итоге она не увидела машину. Позже узнала, что Радия арестовали.

Ранее сообщалось, что он обманул полузащитницу «Зенита».