Показалось, что так нужно сделать: зачем москвич поджег мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Житель Москвы, который поджег мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предстал перед судом. Мужчина объяснил свой поступок, совершенный в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА Новости.

Россиянин заявил во время заседания, что негативно относится к терактам и террористам. Свой поступок, совершенный после нападения на «Крокус Сити Холл», он объяснил тем, что хотел «украсить» стихийный мемориал с помощью огня.

«Ему показалось, что таким образом память погибших в ходе произошедшего теракта будет почтена, и это будет выглядеть красиво. В состоянии алкогольного опьянения на тот момент ему показалось, что так нужно сделать», — говорится в приговоре суда.

За совершенное правонарушение жителя Москвы обязали выплатить штраф. Его сумма не разглашается.

Ранее две блогерши пошутили, что устроят теракт в «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, их высказыванием уже заинтересовались полицейские.