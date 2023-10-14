Мужчина погиб под окнами дома, спасаясь от привидений

Жители Мурино в Ленинградской области обнаружили труп мужчины под окнами жилого дома. На погибшем была верхняя одежда. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что россиянин пытался сбежать из дома от привидений, передает Фонтанка.

Мужчина погиб накануне, 13 октября. Его тело обнаружили случайные прохожие. Они же вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка, в свою очередь, выяснили, что гибель жителя Мурино не носит криминальный характер.

Сожительница мужчины рассказала, что тот уже продолжительное время находился в запое. Незадолго до смерти россиянин видел разного рода галлюцинации, в том числе привидений, от которых пытался спастись. Но покинуть квартиру через дверь мужчина не мог, так как она была заперта женщиной. По всей видимости, житель Ленобласти решил воспользоваться окном.

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