Показала лишнее: на жену пластического хирурга Тимура Хайдарова подали в суд

Участница шоу «Перезагрузка» подала в суд на жену пластического хирурга Тимура Хайдарова. Пострадавшая говорит, что Светлана опубликовала ее интимные фото и личные данные, нарушив условия договора. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Несколько лет назад 32-летняя женщина приехала в столицу, чтобы начать новую жизнь и преобразиться. В 2021 году она приняла участие в популярной телепрограмме и заключила договор с клиникой, где работал Тимур. Она решилась на операцию по подтяжке груди, пластику и уменьшение веса. Участница проекта была не против публикации ее снимков до и после, но без лица и указания личных данных.

На днях женщина увидела свои фото в личном микроблоге жены Хайдарова Светланы. На них была не только фигура, но и лицо пострадавшей, а также ее личные данные.

Собеседница рассказала, что пыталась вразумить жену хирурга, но та сказала, что имеет право публиковать ее фото и данные. Женщина говорит, что Светлана нарушила договор, а после обратилась в полицию с заявлением.

Ранее мы писали о том, что после скандала со звездами шоу-бизнеса Тимур Хайдаров подал ответный иск к Успенской и ее дочери. Он требует их публичных извинений и моральной компенсации за испорченную репутацию.