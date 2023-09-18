Хирург Тимур Хайдаров подал ответные иски к Успенской, Плаксиной и Вдовину

Тимур Хайдаров подал в суд на Любовь Успенскую, ее дочь и Александра Вдовина, об этом сообщает kp.ru.

Как стало известно журналистам, адвокаты звездного пластического хирурга подали сразу несколько исков о защите чести и достоинства. Так, в заявлении адресованном Любови Успенской говорится, что ее заявление на федеральном канале порочит репутацию Хайдарова.

«В ходе трансляции в эфире федерального телеканала "Россия 24" выпуска телепередачи "Вести. Дежурная часть" от 05.08.2023 она сказала: "Мясник! Он мне просто изрезал руки, у меня все было в шрамах и швы не заживали"», — сказано в исковом заявлении.

Дочь певицы, Татьяна Плаксина, тоже называла Хайдарова «мясником». И на нее тоже подали в суд. Пластический хирург требует опровержения слов и извинений, а также моральную компенсацию.

Еще одним ответчиком стал коллега Хайдарова — Александр Вдовин, который жаловался в прессе на страшные последствия вживления ягодичных имплантов. Когда хирург отказался выплачивать компенсацию, Вдовин начал угрожать его семье. Впрочем, иск к Александру Вдовину пока оставили без движения. Возможно, в заявлении обнаружились ошибки.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская снова заговорила о пластике у Хайдарова. Певица рассказала, что в ее груди нашли пуговицы.