Неадекватная блогер Максимовская ворвалась в ресторан с ножом
Блогера Юлию Максимовскую задержали в Москве за попытку пройти в ресторан с ножом
В Московские служители порядка арестовали треш-блогершу Юлию Максимовскую. Девушка пыталась пробиться к началу очереди экс-МакДоналдса «Вкусно — и точка».
Восемнадцатилетняя хулиганка была вооружена ножом и запасом отборных матерных выражений.
Сообщается, что в полицию решили позвонить сами подписчики Юлии, видимо, испугавшись неадекватного поведения своей любимицы.
Оказалось, стримерша не первый раз нападала на ресторан. В блоге у юной провокаторши есть несколько видео схожего содержания.
Забрав блогершу в отдел, сотрудники полиции достаточно быстро установили, что задержанная была под наркотиками.
А вот чем именно молодой девушке так сильно насолил «Вкусно.» установить пока не удалось.