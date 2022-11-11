Неадекватная блогер Максимовская ворвалась в ресторан с ножом

Блогера Юлию Максимовскую задержали в Москве за попытку пройти в ресторан с ножом

В Московские служители порядка арестовали треш-блогершу Юлию Максимовскую. Девушка пыталась пробиться к началу очереди экс-МакДоналдса «Вкусно — и точка».

Восемнадцатилетняя хулиганка была вооружена ножом и запасом отборных матерных выражений.

Сообщается, что в полицию решили позвонить сами подписчики Юлии, видимо, испугавшись неадекватного поведения своей любимицы.

Оказалось, стримерша не первый раз нападала на ресторан. В блоге у юной провокаторши есть несколько видео схожего содержания.

Забрав блогершу в отдел, сотрудники полиции достаточно быстро установили, что задержанная была под наркотиками.

А вот чем именно молодой девушке так сильно насолил «Вкусно.» установить пока не удалось.