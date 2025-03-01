Пока он ремонтировал экскаватор: рабочего убил упавший ковш на стройплощадке метро

Обстоятельства и детали гибели 34-летенго рабочего расследуют в Санкт-Петербурге. Несчастный случай, приведший к трагедии, произошел на стройплощадке станции метро «Путиловская», передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Работы по возведению новой станции петербургского метрополитена велись возле дома 72 по проспекту Стачек. В последний день зимы, 28 февраля, на строительном объекте обнаружили бездыханное тело мужчины.

Как впоследствии стало известно, им оказался водитель экскаватора. Уроженец Узбекистана, прибывший на заработки в Северную столицу, погиб, когда ковш свалился на него. Мужчина в это время чинил технику. Для определения точной причины смерти труп рабочего отправили в морг на экспертизу.

Ранее в Северной столице произошел похожий случай. При постройке поленики молодой рабочий получил смертельный удар ковшом.