«Спасибо, что живой»: 35-летнюю Женю Малахову ограбили на отдыхе в Ницце

Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова стала жертвой ограбления в Ницце. Об этом она рассказала в своем блоге.

По словам артистки, неизвестные разбили стекло в арендованном для путешествия автомобиле и забрали ценные вещи. Певица призналась, что произошедшее ее шокировало, несмотря на то что ее предупреждали об орудующих на Лазурном берегу ворах.

«Мы припарковали машину на подземной парковке, впритык к стене, но грабители умудрились разбить заднее окно машины и вытащить половину покупок, сделанных в местных магазинах», - пожаловалась Малахова.

Артистка также подчеркнула, что ее больше расстроили не финансовые потери, а время, проведенное в полицейском участке.

«После это понесло за собой постоянный контроль машины и подчистую, вытаскивание вещей из салона», — разоткровенничалась Малахова.

Певица добавила, что страховка покрыла ущерб перед компанией, в которой арендовали автомобиль.

«Ницца, спасибо, что живой», — заключила Женя.

Ранее звезда ремейка «А зори здесь тихие» призналась, что вынуждена была оставить маленькую дочь в Москве. Малахова отметила, что паспорт наследницы потеряли в визовом центре, а на оформление новых документов не осталось времени.