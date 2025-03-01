Поиски начались еще 24 февраля: в горах Сочи нашли тело инструктора по лыжам, который учил звезд

Участники поисковой операции завершили мероприятия, организованные в горах Сочи. Они нашли труп мужчины, который попал под лавину. Им оказался тренер российских звезд по горным лыжам Иван, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поиски начались еще 24 февраля. Из-за сложных погодных условий их пришлось приостановить. А сегодня, 1 марта, сотрудники МЧС обнаружили труп инструктора с помощью прибора лавинного поиска.

Он лежал под снегом на глубине около 2,5 метра у нижнего края сошедшей массы снега. В день гибели Иван катался на базе «Роза Хутор». Индуктор сопровождал сноубордистов-фрирайдеров, которые выжили при сходе лавины.

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