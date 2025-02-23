Тело Олега Юдина нашли в морге через три недели: подробности смерти звезды «Склифосовского»

Российский актер Олег Юдин, известный по ролям в популярных сериалах, таких как «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако», не выходил на связь около трех недель. После его тело было обнаружено в морге.

Об этом рассказал aif.ru друг скончавшегося актера Дмитрий Толкачев. По его словам, Юдин был закрытым человеком и редко выходил на связь. Последний их телефонный разговор состоялся 29 января.

«Во время разговора он сказал, что устал и хочет лечь спать, предложил созвониться завтра-послезавтра. После этого мы больше не общались», - рассказал Толкачев.

Он отметил, что неоднократно звонил Юдину в последующие дни, но трубку сначала никто не брал, а после телефон был вне зоны действия сети.

«Подумал, может быть, он уехал в Санкт-Петербург на пробы, может, на съемках отключил», - поделился Толкачев.

При этом у него самого сломался смартфон, в котором хранился адрес дачного кооператива, где жил Юдин. Когда он восстановил данные, то выяснил, что актер мертв.

«Пробили, что он поступил в морг города Талдома, в записи указано, что 5 февраля. Когда точно он умер, я сказать не могу. Может быть, еще 29 января, может быть, 30 января. Может быть, он в кому впал и его в больницу привезли. Сейчас это неизвестно. Вот это все покрыто тайной», - заключил Толкачев.

Напомним, о смерти Олега Юдина стало известно 22 февраля. Ему было 62 года. За свою карьеру актер снялся более чем в 102 кино- и телепроектах, оставив заметный след в отечественной кинематографии. Среди его самых известных работ — роли в сериалах «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Плевако», «Скорая помощь», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Метод Фрейда» и многих других.