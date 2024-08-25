Поиски длились почти неделю: ушедшего из дома пятилетнего мальчика нашли мертвым в заброшенной усадьбе

Сотрудники правоохранительных органов соместно с волонтерами завершили поиски пятилетнего мальчика в Забайкальском крае. Оказалось, что несовершеннолетний погиб при невыясненных пока обстоятельсвах, передает МЧС региона.

По данным спасателей, дошкольника искали на протяжении пяти дней. Его пытались найти как стражи порядка, так и добровольцы. В итоге следы привели участников операции на территорию заброшенной усадьбы.

Там в протоке реки Онон обнаружили бездыханное тело мальчика. Что стало причиной его смерти, пока не известно. На месте работают стражи порядка.

Несовершеннолетний пропал 20 августа в селе Мангут. Мальчик находился в гостях у родственников на улице Ленина. Днем он внезапно пропал. Близкие тогда предположили, что ребенок мог самосотоятельно покинуть жилье и отправиться гулять.