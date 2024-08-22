Поймала и раздавила камнем: 80-летняя пенсионерка отомстила гадюке за укус

В Ханты-Мансицском автономном округе 82-летняя женщина едва не погибла, наткнувшись на гадюку. Змея укусила пенсионерку, но та нашла в себе силы убить ее и дождаться врачей, передает Ura.ru cо ссылкой на власти региона.

Все произошло внезапно. Пожилая югорчанка почувствовала боль в пальце руки. После этого она поймала гадюку. Ядовитая змея не долго представляла опасность, так как женщина расправилась с ней с помощью камня.

Пока на место инцидента ехали медики, пострадавшая россиянка попыталась выдавить яд из раны сама. Когда они прибыли на место, то сняли ей симптомы токсического шока и отвезли в больницу. В медучреждении пенсионерке была оказана необходимая помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Челябинске сотрудников детского лагеря укусила гадюка. Они взяли ядовитую змею в руки для фото.