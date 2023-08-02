Погуляла на славу: билетерша «Современника» после корпоратива проснулась на лавочке без телефона и украшений

Недавно для сотрудников «Современника» был организован корпоратив в честь закрытия сезона. После данного мероприятия женщина, которая работает в театре билетером, потеряла серьги с аметистом, кредитную карту и мобильный телефон. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Проснулась билетерша на лавочке в парке и не поняла, как она там оказалась. Женщина знала только то, что находится в Москве. А вот опознать парк и вспомнить, с кем она ушла с корпоратива, сотрудница театра уже не смогла.

Также женщина обнаружила пропажу сережек, которые стоят 30 тысяч рублей, телефона за 12,5 тысяч рублей и кредитки, с которой успели снять 223 тысячи рублей. Билетерша обратилась в полицию. Сейчас во всем случившемся разбираются стражи правопорядка.

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