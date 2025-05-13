Поглаживания, поцелуи и прочие проявления тяги: учительница получила 9 лет колонии за совращение четырехклассника

Суд в Ленобласти вынес приговор 25-летней учительнице, которую обвинили в совращении малолетнего ученика. Девушка получила 9 лет колонии за преступные отношения на рабочем месте, передает Фонтанка.

Приговор огласил Всеволожский городской суд еще 21 апреля. На данный момент никаких апелляционных жалоб на него не поступало.

Подобные действий в отношении несовершеннолетних наказываются сроком от 8 до 15 лет. В данном случае за поглаживания в разных местах, поцелуи в губы и прочие проявления тяги к 11-летнему мальчику учительница получила 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Мурино Ленинградской области задержали отца, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь. По словам девочки, только за эти январские праздники глава семейства надругался над ней 10 раз.