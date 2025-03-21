Погибшую в гостях у жениха в Дагестане пермячку похоронят в закрытом гробу

21-летнюю пермячку, которая погибла в гостях у жениха в Дагестане, похоронят в закрытом гробу. Об этом сообщила ее мать.

Известно, что прошлой осенью девушка переехала в Подмосковье. Спустя два месяца познакомилась с парнем – они стали жить вместе.

2 марта девушка улетела с ним в Дагестан – там живут родственники молодого человека. Мать погибшей вспоминает, что разговаривала с дочерью по видеосвязи, все было хорошо. 16 марта возлюбленный девушки позвонил и сообщил, что ее дочь умерла.

Семья направилась в Дагестан. Там родным девушки рассказали, что она пошла мыться, но долго не возвращалась. Вскоре дверь сломали и нашли гостью лежащей на полу лицом вниз. Она была в одежде, но с мокрыми волосами. Девушка скончалась в больнице, а причина смерти не установлена.

Повреждений на теле не найдено. В свидетельстве о смерти написано об отравлении химическим веществом. Мать погибшей просила, чтобы одежду направили на экспертизу, но в Дагестане сообщили об утилизации вещей. Сделать независимую экспертизу в Перми не могут, пока не будут получены результаты дагестанской.

«Мы даже попрощаться с Юлей не сможем, просто привезем закрытый гроб домой, а потом похороним… Мы хотим выяснить настоящую причину смерти дочери, а затем похоронить ее по-человечески», - поделилась россиянка с Kp.ru.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю российскую рэпершу похоронили в закрытом гробу.