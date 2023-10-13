Погибший от удара битой мужчина в Подмосковье в прошлом обманул Юрия Башмета

39-летний мужчина, погибший в Подмосковье в результата нескольких ударов битой, в прошлом обманул музыканта Юрия Башмета. В 2004 году он позвонил и представился сыном, потребовав 2 тыс. долларов. В итоге мужчину разоблачили и дали срок за мошенничество.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Инцидент произошел, когда Башмет находился на даче у актера Леонида Ярмольника. Из тюрьмы ему позвонил аферист и обманул на 2 тыс. долларов. В результате мужчине назначили три года лишения свободы.

Погибший не раз был судим, всего он провел в тюрьмах около 10 лет: первый срок получил за изнасилование.

12 октября этого года его убили на территории СНТ в Егорьевске. Мужчина с напарником искал закладку с наркотиками. Это увидел 29-летний местный житель.

Он сделал замечание, а дальнейшая словесная перепалка переросла в драку. Он достал биту и стал наносить удары. Погибший получил 5 ударов по голове и умер на месте. Другой мужчина сбежал.

Нападавшего задержали, он признался и раскаялся в содеянном. Известно, что погибший жил в Егорьевске с 36-летней женщиной и ее дочерью, работал на заводе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожему разбили лицо битой – его атаковал агрессивный мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.