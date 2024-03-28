«Это не пожарные выходы»: Агаларов объяснил, почему многие двери были закрыты во время теракта в «Крокусе»

Сын владельца «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов заявил, что закрытые во время теракта двери вели в служебные помещения. Он решил пояснить это, так как появилось много слухов о том, что пожарные выходы были недоступны. Об этом он сообщил ТАСС.

22 марта в концертном зале Красногорска произошло вооруженное нападение террористов, в ходе которого погибло свыше 140 человек. Четверо злоумышленников открыли огонь по людям, а после подожгли помещение, в котором должно было состояться выступление группы «Пикник».

Во время теракта было снято немало видео, на которых после было замечено, что двери, через которые посетители якобы могли выйти на улицу, были закрыты. Это решил прокомментировать певец Эмин.

«На самом деле «Крокус Сити Холл» имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы, это какие-то служебные помещения», - отметил сын владельца концертной площадки.

Ранее Эмин Агаларов опроверг, что охрана «Крокуса» бездействовала во время теракта. Он заявил, что благодаря сотрудникам сотням людей удалось спастись.