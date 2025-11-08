Почти 800 детей умерли за 36 лет: останки 7 младенцев достали из канализации под домом для матерей-одиночек

Судебно-медицинские эксперты начали извлечение останков детей в ирландском городе Туам, погибших в приюте для матерей-одиночек. Учреждением ранее управляла католическая церковь.

Пока что группе специалистов удалось найти фрагменты тел 7 младенцев в канализации, передает издание People. Чтобы установить возраст останков и время смерти, потребуется несколько месяцев.

В приюте для матерей-одиночек умирали сотни детей. С 1925-го по 1961 год в учреждении погибли почти 800 младенцев.Извлеченных из канализации детей планируют похоронить по-христиански, «как они того заслуживают».

Ранее сообщалось, что скелет женщины обнаружили в канаве неподалеку от детского сада. Специалисты исследуют останки, чтобы определить ее возраст и время смерти. Предварительно, незнакомке было 60-70 лет.