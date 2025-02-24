Погибшая во время селфи на Шри-Ланке туристка из Саратова ранее похоронила мужа

Погибшая во время селфи на Шри-Ланке 53-летняя туристка из Саратова похоронила мужа. Он скончался несколько лет назад.

Об этом aif.ru рассказал бывший коллега умершей.

Мужчина говорит, что погибшая была хорошим человеком. Он сожалеет о случившемся.

«Никаких авантюр в ее жизни не было, она жила самой обычной жизнью», – поделился собеседник.

У женщины остались сын и внучка. Известно, что она состояла в отношениях.

Напомним, женщина пыталась сделать селфи из поезда, однако не заметила плиту, ударилась и упала. В больнице туристка скончалась от полученных травм.

Сын погибшей рассказал: его маму предупреждали, что нельзя высовываться из поезда, проводился инструктаж. Несмотря ни на что, женщина захотела сделать фото из поезда на ходу.