Опубликовано 24 февраля 2025, 15:061 мин.
Погибшая во время селфи на Шри-Ланке туристка из Саратова ранее похоронила мужа
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Погибшая во время селфи на Шри-Ланке 53-летняя туристка из Саратова похоронила мужа. Он скончался несколько лет назад.
Об этом aif.ru рассказал бывший коллега умершей.
Мужчина говорит, что погибшая была хорошим человеком. Он сожалеет о случившемся.
«Никаких авантюр в ее жизни не было, она жила самой обычной жизнью», – поделился собеседник.
У женщины остались сын и внучка. Известно, что она состояла в отношениях.
Напомним, женщина пыталась сделать селфи из поезда, однако не заметила плиту, ударилась и упала. В больнице туристка скончалась от полученных травм.
Сын погибшей рассказал: его маму предупреждали, что нельзя высовываться из поезда, проводился инструктаж. Несмотря ни на что, женщина захотела сделать фото из поезда на ходу.