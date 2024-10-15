Погибшая во время камнепада на Алтае девушка окончила школу в этом году

18-летняя девушка, погибшая во время камнепада на Алтае, окончила школу в этом году. Она получила медаль «За особые успехи в учении» I степени.

Об этом сообщает nsk.aif.ru.

По информации издания, девушка из Бердска занималась спортивным туризмом, была судьей третьей категории. В 2022 году участвовала в первенстве СФО на лыжных дистанциях. Она вела активную школьную жизнь.

После того, как спасатели извлекут ее тело, будет проведена судебная медицинская экспертиза.

Напомним, группа из 12 человек попала под камнепад. В числе туристов были студенты новосибирских вузов. По данным спасателей, на месте происшествия труднодоступная горная местность.

Поход должен был пройти с 13 по 20 октября. Бюджет на каждого человека составлял примерно 15 тыс. рублей. Помимо одной погибшей, известно о двух пострадавших.