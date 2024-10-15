Погибла 18-летняя девушка: группа туристов попала под камнепад на Алтае

Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад на Алтае. В результате погибла 18-летняя девушка, еще два человека получили травмы.

Как пишет Telegram-канал Baza, туристы отправилась в поход из села Акташ и в районе устья реки Кысхыштубег попали под камнепад.

Отмечается, что группа состояла из участников секции горного туризма Новосибирского Государственного университета.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые до темноты эвакуировали часть группы. Среди пострадавших 22-летняя Лада и 21-летний Алексей. У молодого человека перелом ноги, он остался на месте ЧП дожидаться эвакуации вертолетом.

Найти пострадавшую группу спасателям помог альпинист Бауржан Какиев. Он рассказал NGS.ru, что помог определить местоположение туристов по геометке, которую они оставили. Часть группы смогла спуститься самостоятельно.

«Их всех трясло, все были голодные. Я помог им разместиться в Акташе, сводил в кафе поесть. Девушку, которая в больнице с сотрясением мозга, посадил к себе в автомобиль, — рассказал альпинист.

Мужчина добавил, что спасатели вышли на поиски второй части группы рано утром.

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