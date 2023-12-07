Погибшая при стрельбе школьница росла с убийцей в одном дворе и хотела позвать на день рождения

Умершая при стрельбе в брянской школе девочка росла с убийцей в одном дворе. Школьница планировала позвать ее на день рождения.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

27 декабря убитой девочке должно было исполниться 15 лет. Об однокласснице она говорила, что та добрая и хорошая.

Девочки росли в одном дворе и жили в домах, расположенных в 50 метрах друг от друга. Школа, где случилась трагедия, расположена в 5 минутах ходьбы. Соседки день за днем ходили в гимназию одним маршрутом.

Напомним, 7 декабря восьмиклассница пришла в школу с дробовиков и открыла стрельбу. По одной из версий, ее целью было убить одноклассницу. Предварительно известно, что между девочками был конфликт из-за мальчика. В результате действий девочки пострадали другие школьники, стрелявшая ученица совершила суицид. Ее мать рассказала, что утром дочь села завтракать, что было для нехарактерно. Родственница замечала, что в последнее время она была замкнутой, молчаливой. Уходя, дочь сказала матери: «Не вой».