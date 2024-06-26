Погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре женщина не была женой водителя

Женщина, которая погибла в результате падения BMW с парковки в Краснодаре, была беременна, но при этом не являлась женой водителя. До этого появлялась информация, что в салоне находилась семья. Подробности узнал сайт Kp.ru.

По данным источника, жительница Кубани ждала ребенка, но не от мужчины, который в момент аварии находился за рулем. Узами брака они не были связаны, так как у нее был другой законный муж. Пока неизвестно, кем она приходилась водителю. Но соседи мужчины рассказали, что часто видели ее рядом с ним. Причем приходила она к нему с 10-летним сыном. К слову, мальчик тоже находился в автомобиле в роковой день.

Известно, что погибшая была родом из Перми, работала на промышленном предприятии, но несколько лет назад перешла в сетевой бизнес и переехала в Краснодар. Женщина была активным пользователем социальных сетей, публиковала фотографии с мужем и сыном с различных курортов. Также она написала книгу о своем опыте зарабатывания денег.

Напомним, что 25 июня иномарка на большой скорости вылетела с парковки торгового центра. Все пассажиры погибли.

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