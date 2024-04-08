Опубликовано 08 апреля 2024, 19:45
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Погибшая при обрушении моста в Смоленской области женщина ехала в детский сад
© Freepik
Женщина, которая погибла при обрушении Панинского моста в Смоленской области, ехала в детский сад. Она должна была забрать ребенка.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, супруг погибшей находится на СВО. Его оповестили о смерти жены.
Напомним, мост рухнул 8 апреля в Вязьме. Известно об одном погибшем и пяти пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Пострадавшие находятся в Вяземской ЦРБ. Состояние некоторых тяжелое.
Известно, что мост собирались отремонтировать в 2018 году. Он соединял часть города с центром.
В качестве причин обрушения называли износ конструкции и подвижность грунта в связи с таянием снега.
Ранее сообщалось, что в новосибирском театре во время репетиции обрушились декорации.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева