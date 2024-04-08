Погибшая при обрушении моста в Смоленской области женщина ехала в детский сад

Женщина, которая погибла при обрушении Панинского моста в Смоленской области, ехала в детский сад. Она должна была забрать ребенка.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, супруг погибшей находится на СВО. Его оповестили о смерти жены.

Напомним, мост рухнул 8 апреля в Вязьме. Известно об одном погибшем и пяти пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие находятся в Вяземской ЦРБ. Состояние некоторых тяжелое.

Известно, что мост собирались отремонтировать в 2018 году. Он соединял часть города с центром.

В качестве причин обрушения называли износ конструкции и подвижность грунта в связи с таянием снега.

Ранее сообщалось, что в новосибирском театре во время репетиции обрушились декорации.