«Погибли на взлете»: друзья рассказали о жертвах крушения вертолета на Камчатке

На Камчатке найдены тела 22 человек, погибших при крушении вертолета. Среди жертв крушения была семейная пара из Перми – их подруга говорит, что те «погибли на взлете».

Подробности узнал сайт mk.ru.

Среди туристов находились Юлия и Михаил Репниковы, которые, как и остальные, заплатили деньги, чтобы полюбоваться красотами Камчатки. Подруга семьи рассказала, что Юлия с детства любила походы, была жизнерадостным человеком, занималась волонтерской деятельностью. Ей известно, что пара строила большие планы на будущее. Супругу Юлии было 34 года: Михаил играл на гитаре, сочинял музыку, закончил магистратуру в ВШЭ, запустил ряд интернет-проектов, в том числе по поиску нянь для собак, имел медаль Галуа.

«Они погибли на взлете — в прямом и переносном смысле», - призналась друг семьи.

Среди погибших была 35-летняя супруга бизнесмена. В путешествие на Ми-8 она отправилась с родственницей.

В числе погибших – 38-летний Кирилл Серегин. Он организовывал сплавы на каяках по рекам на Камчатке.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились 19 туристов и три члена экипажа. Обломки пропавшего Ми-8 нашли с воздуха.