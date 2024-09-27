Погибли депутат и бизнесмен: пропавший в Архангельской области вертолет Robinson R44 обнаружили

Вертолет Robinson R44, который пропал накануне в Архангельской области, обнаружили в 5 километрах от деревни Бычье. Летательный аппарат разбился, в результате крушения погибли два человека, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, спасатели обнаружили вертолет во время облета территории. Судя по всему, обломки принадлежат аппарату, который исчез накануне вечером.

Помимо разбившейся техники, на месте крушения сотрудники экстренных служб обнаружили два трупа. По предварительным данным, это тела депутата Архангельской городской думы Сергея Сметанина и бизнесмена Алексея Семенова.

Личности погибших будут установлены после опознания или, если потребуется, медицинских экспертиз. Обстоятельства и детали крушения выясняются.

Ранее на Камчатке были найдены тела 22 человек, погибших при крушении вертолета. Он потерпел крушение при взлете.