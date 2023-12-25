Погибли 25 человек, 11 получили травмы: находящимся в розыске поджигателям ТЦ вынесли приговор

Суд вынес приговор в отношении фигурантов уголовного дела о поджоге торгового центра в Уфе в 2005 году. Обвиняемым в организации преступления и гибели 25 человек братьям Фахрутдину и Асрету Махмудовым дали пожизненные сроки, передает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Ухта. Приговор был вынесен заочно, так как фигуранты производства находятся в розыске.

По данным следствия, родственники договорились о поджоге здания торгового центра «Пассаж» в Ухте весной 2005 года. Вместе с ними организацией преступления занимался Валентин Гаджиев. Они нашли исполнителей и обеспечили их всем необходимым для исполнения задуманного.

В итоге из-за поджога торгового центра погибли 25 человек, еще 11 человек получили травмы разной степени тяжести. Ущерб собственникам составил более 58 миллионов рублей. Братьев Махмудовых приговорили к пожизненному заключению. Гаджиев же получил 23 года лишения свободы.

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