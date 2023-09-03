Мужчина занимался стройкой и лишился пальца

Во время работы на своей даче в Подмосковье москвич случайно отрезал себе часть пальца.

Как сообщает mk.ru, 43-летний мужчина строгал деревянные доски для постройки подиума, когда одна из досок упала, и рубанок отрезал часть фаланги его пальца. Мужчина был в состоянии шока и сразу же позвонил супруге, которая вызвала сотрудников скорой помощи.

В больнице ему провели операцию, чтобы обработать оголенную кость пальца и зашили оставшуюся часть. Однако, из-за того, что кость была слишком раздроблена, хирургам не удалось пришить отрезанную плоть обратно.

Отмечается, что мужчина отказался от госпитализации, но ему придется приезжать в клинику на перевязки в течение недели.

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