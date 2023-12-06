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09:24, 06 декабря 2023
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Более 20 минут реанимировал собаку: пожарный спас жизнь четвероногому питомцу

На Камчатке пожарный более 20 минут реанимировал собаку, спасенную при пожаре.

Более 20 минут реанимировал собаку: пожарный спас жизнь четвероногому питомцу

© Freepik

В Петропавловске-Камчатском сотрудник экстренных служб спас жизнь собаке. Четвероногий питомец был эвакуирован из горевшей квартиры, после чего пожарный в течение 20 минут реанимировал его, передает Telegram-канал RT на русском.

О спасении животного стало известно после публикации в Сети ролика — на нем запечатлено, как сотрудник экстренных служб пытается привести в чувство надышавшуюся угарным газом собаку. Этот момент был снят во время тушения возгорания в квартире многоэтажного дома на улице Молчанова.

На реанимацию животного у спасателя ушло около 20 минут. В итоге собака очнулась и ее бережно унесли с собой сотрудники экстренных служб.

Помимо спасенного четвероного питомца, в горящей квартире находились два человека и еще одна собака. Людям удалось помочь, а вот второе животное погибло.

Ранее в Барнауле местная жительница провалилась в канализационный люк вместе с собакой. Пострадавшие оказались на глубине более двух метров.

Источник фото:Freepik
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