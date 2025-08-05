Поезд зацепил и протащил несколько метров: выяснились новые обстоятельства смерти комментатора Гришина

Комментатор Александр Гришин умер в ночь на 5 августа после того, как его зацепил и протащил несколько метров поезд. Смерть наступила спустя 4 минуты после происшествия.

Новые обстоятельства гибели известного телекомментатора приводит mk.ru.

Происшествие случилось на станции Битца в 1:04. В это время, по данным издания, машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы не допустить наезда на человека.

Несмотря на попытки, избежать трагедии не получилось. Поезд зацепил Гришина головным вагоном, при торможении состав протащил его несколько метров.

Вскоре пострадавший умер, при мужчине нашли документы, в которых было указано имя Александр Гришин.

Как полагает mk.ru, он мог переходить пути от торгового центра и хотел забраться на платформу. В момент происшествия был сильный дождь – Гришин мог не увидеть поезд.

Ранее тренер Татьяна Тарасова рассказала, что Гришин недавно женился, у него родился сын. Она назвала комментатора «профессиональным человеком», который любил и знал фигурное катание.