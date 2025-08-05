«Он только начал жизнь. Недавно женился, родили ребеночка»: раскрыта причина смерти комментатора Гришина

Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на смерть работавшего на Первом канале спортивного комментатора Александра Гришина. Мастер спорта пришла в ужас от этой новости и раскрыла подробности трагедии. Об этом пишет РИА Новости.

5 августа стало известно о том, что спортивный комментатор Александр Гришин внезапно скончался в возрасте 47 лет. Выяснилось, что мужчина погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Одной из первых случившееся прокомментировала Татьяна Тарасова. Трагедия шокировала тренера: комментатор только начинал жить и строил планы на будущее.

«Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе… Он был очень профессиональным человеком. Я очень любила его комментарии, он знал и любил фигурное катание, умел разговаривать на эту тему. <…> Глядя на него, думала, что если новое молодое поколение будет такое талантливое, то будет хорошо. Выражаю соболезнования маме, жене», — высказалась Татьяна Тарасова.

Мастер спорта также раскрыла подробности произошедшего: «Это ужасная новость — его сбила электричка».

В беседе с изданием «Страсти» представитель дирекции общественных связей Первого канала Владимир Смирнов выразил соболезнования в связи с трагедией. Он рассказал, что Александр Гришин буквально жил своей работой, которая была его призванием.

«Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь. <…> Много лет на Первом он комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой, их незабываемый дуэт стал визитной карточкой спортивных телетрансляций», — заявил Владимир Смирнов.

Александр Гришин работал на российском телевидении с 2002 года, сотрудничал с Первым каналом и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он также известен своей работой на пяти Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других соревнованиях.

Ранее сообщалось о том, что скончался в 67 лет игравший за ЦСКА и сборную СССР футболист-рекордсмен Степан Юрчишин.