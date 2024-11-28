Поехавшую на учебу 18-летнюю студентку из Подмосковья нашли мертвой в лесу в 62 километрах от дома

Тело 18-летней студентки из Подмосковья нашли на снегу в лесу в 62 километрах от дома. Девушку искали три дня – все это время она была онлайн в соцсетях.

О случившемся сообщает Msk1.ru.

Утром 25 ноября студентка направлялась на учебу из Ивантеевки в Болшево. Обычно она встречается с подругами у кафе, однако в тот день до туда не доехала.

По карте «Стрелка» определили, что девушка села в автобус. Дозвониться до нее было невозможно. При этом она даже спустя три дня после пропажи была в сети. Кто пользовался аккаунтами, неизвестно.

Правоохранители выяснили, что девушка попала на камеры видеонаблюдения СНТ Сергиево-Посадского округа. Попасть внутрь СНТ она не смогла – жители говорят, что девушка ушла в сторону леса. При этом спустя пять минут после ее ухода на территорию заехала машина – девушка могла пройти через ворота, но ее не было.

В поисках участвовали волонтеры. По словам одного из них, умершая росла в хорошей семье.

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