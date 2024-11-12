На детской площадке в Москве нашли мертвую женщину без обуви

В Москве расследуют смерть женщины, тело которой нашли на детской площадке. Она была босая, но при этом ботинки стояли рядом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, погибшей было 47 лет. Она работала в банке и занималась бизнесом. Мертвой ее обнаружили соседи во дворе ЖК «Николин Парк». Рядом с женщиной была бутылка виски.

Как именно россиянка оказалась на детской площадке и как скончалась, пока неизвестно. Следователи не исключают криминал. Отмечается, что у женщины была диагностирована черепно-мозговая травма.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в убийстве. Известно, что погибшая проживала в ЖК, во дворе которого была найдена, и у нее не было мужа.

Другие подробности произошедшего выясняются.

Ранее у москвички сгнила пятка после пластической операции. Проблемы с ногой она обнаружила на следующий день после хирургического вмешательства.