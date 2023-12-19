«Поехал парковаться»: кинооператор Гринякин рассказал о загоревшемся автомобиле

Известный кинооператор Игорь Гринякин поделился деталями ЧП, произошедшего с ним в центре Москвы. Об этом пишет mk.ru.

Уточняется, что накануне вечером кинодеятель следовал в кинотеатр «Октябрь», однако на Новинском бульваре его внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» неожиданно загорелся. По словам мужчины, за несколько минут до ЧП он высадил из салона авто пятерых детей.

«У меня шестеро дочерей. Пятеро из них ехали со мной на премьеру. Я высадил их недалеко от кинотеатра, они пошли пешком, а я поехал парковаться», - рассказал Гринякин.

Очаг возгорания находился в салоне иномарки, около заднего фонаря. Благодаря другим неравнодушным автомобилистам, предоставившим огнетушители, Гринякин сумел потушить пожар самостоятельно.

«Так она и стоит там, напротив американского посольства», - заключил он.

Напомним, Игорь Гринякин является выпускником ВГИК, лауреатом «ТЭФИ» и многократным лауреатом «Золотого орла». Он был членом съемочной группы актера Сергея Бодрова. Во время катастрофы в Кармадонском ущелье на съемках фильма «Связной» в 2002 году Гринякин чудом остался жив, покинув съемочное место за 10 минут до трагедии.