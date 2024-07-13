Поехал к дедушке в гости: семиклассник из Петербурга пропал без вести в Ростовской области

Семиклассник из Санкт-Петербурга пропал без вести в Ростовской области. Мальчик приехал в гости к дедушке, который проживает на хуторе, передает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, школьник направлялся из Северной столицы в южный регион. Он должен был добраться до хутора Холодный Плес. Там проживает дедушка несовершеннолетнего.

Однако по пути в населенный пункт семиклассник по какой-то причине пропал. При каких обстоятельствах исчез мальчик, пока неизвестно. Прежде он не сбегал из дома, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее петербурженка пропала во время крушения парусной яхты в Черном море. Всего за бортом судна оказались пять человек. Четырех из них удалось достать из воды спасателям. Инцидентом заинтересовались правоохранители.