«Поджигай»: толпа мужчин устроила средневековую драку с факелами и топорами в Новокузнецке

В Новокузнецке жители устроили драку в духе Средневековья. Мужчины вышли выяснять отношения с факелами, палками, топорами и бойцовыми собаками. Об этом сообщается на сайте City-n.

По данным источника, все произошло 18 мая в микрорайоне Форштадт. В распоряжении издания оказался ролик, на котором видно, как толпа с факелами и палками атакует другую толпу, обороняющуюся топорами. Рядом с ними были собаки.

Отмечается, что на кадрах местные жители защищали свои дома от людей, которые грозились их поджечь после конфликта из-за запрещенных веществ.

«Наркоманы грозятся поджечь дома людям из-за того, что те не дают им рыть закладки», – пишет очевидец.

На одном из кадров нападавший бьет мужчину пылающим факелом по лицу, а тот падает на землю. В конце разъяренная толпа обливает парня бензином и кричит слово «поджигай».

Житель Форштадта не сообщил, чем завершился конфликт. Пока никакой информации не поступало.

Ранее мы писали о том, как два бармена устроили драку с гостями в ирландском пабе Москвы. Провокатором конфликта оказался один из посетителей бара. Он и два бармена были доставлены в полицейский участок. Однако на опубликованном видео заметно, что участников стычки было намного больше.