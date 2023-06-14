Два бармена устроили драку с гостями в ирландском пабе Москвы

В столице два сотрудника бара Harat's подрались с посетителями.

Об этом сообщает Life.ru.

14 июня около часа ночи в пабе на Белорусской произошла драка. Один из участников потасовки госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Как выяснилось, провокатором конфликта оказался один из посетителей бара. Он и два бармена были доставлены в полицейский участок. Однако на опубликованном видео заметно, что участников стычки было намного больше.

В полиции составили протоколы за мелкое хулиганство. Остальные подробности драки выясняются.

Напомним, ранее в столице также произошла массовая драка среди любителей шашлыка, которые не смогла поделить мангал. Инцидент случился в Терлецком парке Москвы, когда две компании из соседних беседок не договорились об очереди на жарку мяса. В результате конфликта пострадал один человек, он был госпитализирован в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.