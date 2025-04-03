Подвыпил и захотел музыки: фанат Муслима Магомаева устроил дебош в московской столовой

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Липецка, который устроил дебош в одной из московских столовых. Мужчина бурно отреагировал на отказ включить ему песню любимого исполнителя, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

В Хамовниках 44-летний липчанин наведался в местную столовую. Сначала посетитель налегал на алкоголь, а после его заинтересовала музыка. Мужчина захотел, чтобы ему включили песню «Море» артиста азербайджанской эстрады Муслима Магомаева.

Жителю Липецка отказали в просьбе, и тогда он устроил дебош. Хулиган начал хамить другим посетителям и угрожать персоналу. В итоге угомонить буйного посетителя смогли только сотрудники Росгвардии, которых вызвали на место. Для выяснения деталей мужчину забрали в отдел.

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