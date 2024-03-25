Подвозивший террориста из «Крокуса» таксист рассказал, о чем они говорили

В полицию обратился водитель такси и сообщил, что узнал одного из террористов, устроивших массовый расстрел в «Крокус Сити Холле». По словам мужчины, он узнал 25-летнего Фаридуни Шамсутдина, так как запомнил его кожаную куртку и нос.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, таксист сообщил следователям, что 7 марта в момент начала концерта Алессандро Сафина в «Крокус Сити Холле» к нему в машину сел пассажир, он был в хорошем настроении и сам начал беседу. При этом сначала обратился на таджикском языке, но водитель попросил перейти на русский.

Мужчина рассказал, что потратил на билет 8 тысяч рублей, однако мероприятие ему не понравилось, поэтому он решил не оставаться. Кроме того, пассажир поведал, что недавно приехал из Турции и собирается заниматься в Москве ремонтом квартир.

По словам таксиста, пассажир также похвастался, что снял квартиру за 50 тысяч рублей. Но посетовал, что долго искал жилье, так как никто не хотел сдавать.

За поездку он расплатился наличными и пожаловался таксисту, что в прошлый раз «было дешевле».

Ранее сообщалось, что около 19:30 мск таксисту поступил заказ на поездку от «Крокуса» до микрорайона Путилково в Красногорске. Пассажиром оказался молодой человек, одетый в кожаную куртку коричневого цвета.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.