Подвешивали за ноги, наказывали голодом: опекуны-мигранты истязали детей в Ульяновской области

Дети 69-летней опекунши, вошедшей в число почетных жителей Ульяновской области, рассказали о насилии в семье. Выяснилось, что их подвешивали вверх ногами, морили голодом, ставили на горох.

Подробности приводит сайт mk.ru.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, она подозревается в жестоком обращении с детьми. Поводом оказалась аудиозапись, из которой стало известно, что внук женщины выстрелил пистолетом-степплером в ногу 14-летней приемной дочери. Все началось с того, что девочка отказалась мыть посуду – была не ее очередь. Тогда приемная мать выбросила посуду на улицу, и девочке пришлось мыть ее в мороз. После этого она отправилась спать, но кровь из ноги не останавливалась, подросток вызвала скорую. Мать не пускала врачей, те вызвали полицию. В результате из семьи изъяли шестерых детей.

Помимо этой девочки, об истязаниях заговорил 29-летний мужчина, он был одним из первых приемных детей. Всего через руки женщины прошли 20 сирот.

Мужчина попал в семью в возрасте 9 лет. Он признался – жизнь в приемной семье была похожа на рабство. Детей заставляли месить бетон, таскать кирпичи, копать огород. «Чуть ли не спал с этой лопатой», - поделился мужчина.

Силами приемных детей женщина строила дома – сначала себе, потом дочери. Ее родные дети были на особом положении: в семье поставили разные холодильники. Только по праздникам детям выдавали по конфетке. Помимо тяжелой работы, всегда присутствовало рукоприкладство

«Подвешивали вверх ногами за перегородку двери и косяка, петлю к ногам… Меня так пару раз подвешивали, и брата моего», - рассказал приемный сын.

По его словам, детей 4-5 лет заставляли приседать по сто раз с вытянутыми руками и тяжелыми рюкзаками.

Против опекуна выступила еще одна приемная дочь. Она рассказала, что сестру «тоже подвешивали к двери вверх ногами и лупили со страшной силой». После избиений дети не ходили в школу: опекун говорила учителям, что они болеют.

Известно, что женщина переехала в Россию из Узбекистана. В 1994 году она поселилась в поселке Чердаклы. Работала учителем физики и математики.

Ранее сообщалось о насилии над девочкой в поселке Подмосковья. В растлении ребенка заподозрили отчима, мать и брата.