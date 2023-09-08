Подумали, будто в первый раз что-то украл: в Петербурге побили подростка, который дважды зашел в магазин
В магазине Петербурга избили подростка из-за кражи, которую он не совершал.
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В Санкт-Петербурге 14-летний подросток дважды зашел в магазин и оказался избит сотрудниками. Те заподозрили, что в первый раз он совершил кражу.
Подробности происшествия сообщает «Фонтанка».
Подросток искал в супермаркетах «Фанту». В первом магазине нужного товара не оказалось, тогда он отправился в соседний.
Потом юноша снова зашел в первый магазин и решил купить то, что есть. Но продавец и управляющая сочли его подозрительным и обвинили в краже.
По словам матери несовершеннолетнего, они затолкали мальчика ближе к прилавку с овощами и расцарапали руки. В рюкзаке школьника нашли только баскетбольный мяч.
Родители прибежали на место, вызвали скорую и полицию. Подростка госпитализировали. Врачи нашли гематомы и, оказав помощь, отпустили домой.
Ранее сообщалось, что пьяная пара в Санкт-Петербурге избила школьницу на улице. Женщина ударила по лицу, а мужчина стал душить.