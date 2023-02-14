Мужчина открыл в Москве бизнес по продаже снежков

Прямо в центре Москвы, неподалёку от входа в метро «Пушкинская» прохожие обратили внимание на молодого человека, торгующего снежками.

Белоснежные объекты круглой формы были разложены у ног мужчины на специальной подстилке.

Вскоре выяснилось, что имя перформера - Костя Серп, а снежки он продает всё-таки не из снега, а из фарфора.

Таким образом, художник решил сделать многозначительную отсылку к акции своего Лос-Анджелесского коллеги Дэвида Хэммонсона, периодически продающего на улицах города обычные снежки.

Цена одного снежка от Дэвида напрямую зависит от его размера и количество потраченного на изготовление снега, - Газета.Ru.

«Единственно верный посыл моего перформанса вычленить нельзя – говорит Константин, – однако мои снежки, в отличие от снежков Хеммонсона, не только не тают, но и делают человека чуть более осознанным. Купите, если хотите знать как».