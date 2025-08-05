Еще одна участница вечеринки в Дубае с Марией Ковальчук рассказала свою версию событий

Четвертая участница вечеринки в Дубае с моделью Марией Ковальчук рассказала свою версию событий. Милена Долганова поделилась, что у той случилась истерика перед побегом из номера.

Подробности узнал StarHit.

О случившемся в Дубае уже высказались Александра Мерцалова, Артем Папазов и Александр Лаптинский. Версия Долгановой не отличается, девушка утверждает, что слова Марии и ее матери – ложь.

Долганова живет и учится в Дубае. Мерцалова – ее лучшая подруга, остальных ребят девушка встретила на вечеринке. Ковальчук никто не знал – Милена впервые увидела модель 10 марта в отеле. По ее словам, та расстроилась, проспав рейс в Таиланд, и обратилась к ребятам за помощью. Долганова рассказала, что вечером 11 марта, будучи в номере отеля на 18 этаже, Мария начала кричать – причину истерики никто не понял.

«Она все повторяла: „Вы такие классные ребята, а у меня вот в жизни не все хорошо», - вспомнила Милена.

На вопросы, что ее тревожит, Мария молчала. Участники вечеринки успокоились, когда она ушла.

«Думали, прогуляется, остынет, вернется, ведь ее чемодан и сумка остались в номере», — поделилась Долганова.

Однако Ковальчук так и не вернулась, Милена писала е в соцсетях, но на вопрос «Ты где?» Мария не ответила. Номера телефона модели у нее не было. О случившемся с Ковальчук Долганова и ее товарищи узнали от полиции.

Милена отметила, что Ковальчук «специально акцентирует, что ее избили русские».

«Они с матерью сами пытаются раздуть конфликт, нагромождая ложь на каждом шагу», — возмутилась Долганова.

Ранее мать Марии рассказала, что у дочери срезали волосы и на голове был разрез до самого глаза.