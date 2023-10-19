Подругу Виктора Цоя Наталью Россовскую развели мошенники на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

63-летней Наталье позвонили неизвестные и представились сотрудниками ФСБ и ЦБ. Мошенники заявили, что на ее имя пытаются оформить кредит на 400 тысяч рублей и перевести их на Украину. Также Россовской сообщили: если действие не пресечь, то ей грозит статья и пожизненное заключение.

Злоумышленники предложили подруге Цоя взять кредит самой — в таком случае «действующим от ее имени» не выдадут деньги. Узнав об этом, Наталья отправилась в банк. Ей одобрили кредит только на 100 тысяч рублей. Полученную сумму она сразу же перевела мошенникам.

Наталья поняла, что ее обманули только тогда, когда «сотрудники ФСБ» перестали выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

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