Подруга умершей на заборе в Перми девушки не пришла на похороны

Подруга погибшей на заборе пермячки не пришла на ее похороны. Присутствовали другие знакомые девушки, но не было той, с которой умершая находилась в баре.

Об этом сайту aif.ru сообщила тетя молодого человека погибшей девушки.

«Подружку, с которой Надя была в том баре, я не видела на похоронах… Подруги Нади были, они до конца оставались, но именно этой не было», - сообщила женщина.

Она отметила, что отлучалась только на 20 минут, но все остальное время подруги умершей не было. Также женщина рассказала: многие ждали, пока сделают могилу, хотели положить цветы и расставить венки.

Погибшую похоронили в белом платье рядом с бабушкой. Она лежала в светлом гробу.

Напомним, тело пермячки нашли висящим на кольях забора у бара в ночь на 11 мая. Тогда вместе с подругой девушка отдыхала в заведении.

Ранее сообщалось, что отец погибшей просил прощения за все у гроба дочери, а мать не могла стоять, ее держали за руки.