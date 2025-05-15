Отец подошел к гробу последним, мать не могла стоять: родственники попрощались с погибшей на заборе пермячкой

15 мая в Перми прощаются с погибшей на заборе 18-летней девушкой. На кладбище мать умершей держали за руки, а отец попросил у дочери прощения за все.

Об этом сообщает Ura.ru.

15 мая в селе Мокино Пермского края у дома погибшей собрались местные жители. Они несли цветы и венки. На похороны приехал старший брат погибшей – он был с супругой, пара проживает в Нижегородской области.

Известно, что умершую не стали отпевать, так как ее семья – Евангельские христиане. На кладбище прощаться прибыли около 100 человек. Девушку должны похоронить рядом с родственниками.

Агентство сообщает: «Маму с обеих сторон держали за руки, сама она не может стоять из-за эмоций».

Издание отмечает, что отец погибшей последним подошел к гробу и просил прощения у дочери за все.

Ранее сообщалось, что перед гибелью на заборе девушка призналась молодому человеку в любви.