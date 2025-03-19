Подруга пропавшей в Ачинске девушки не верит, что она подстроила свое похищение

Подруга похищенной в Ачинске девушки рассказала журналистам, что не верит в версию подстроенного исчезновения. Она считает, что ее приятельница не могла пойти на обман ради денег. Об этом сообщает Газета.Ru.

19 марта появилась информация, что 15-летнюю россиянку похитили и потребовали от ее родителей 500 тысяч рублей. Отмечалось, что родные девушки получили видео, в котором она стояла на коленях на кладбище и просила прощения у «дяди Юры» по прозвищу «Комар». Позже появилось предположение, что у могил несовершеннолетняя находилась одна, а ролик сняла, чтобы заполучить деньги.

В эту версию не верит знакомая девушки, которая ходила с ней на танцы. Она описала пропавшую как отзывчивого человека без странностей.

«Она адекватная и разумная девочка, она бы точно не пошла на обман, как пишут комментаторы, «чтобы развести родителей на деньги»», - заявила собеседница СМИ.

По факту похищения возбуждено уголовное дело. Поиски девушки продолжаются.

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