Подруга погибшего на Burning Man Вадима Круглова раскрыла подробности его убийства

Подруга погибшего на фестивале Burning Man в США россиянина Вадима Круглого Софья Щербакова рассказала, что его убили ножом. Ее слова приводят «Известия».

Щербакова пояснила, что не может раскрывать все детали случившегося. Однако, по ее словам, Вадима убили ножом не в толпе, а среди лагерей, когда все ушли кульминационное событие фестиваля — сожжение Берна.

Она добавила, что в тот момент в лагерях было пусто. На улицах Блэк-Рок-Сити нет камера и света, поэтому установить личность подозреваемого крайне сложно.

Девушка опровергла слухи о том, что Круглова якобы расчленили и сожгли. Также никто не наносил ему 40 ударов, уточнила она.

Напомним, тело погибшего мужчины обнаружила полиция - погибший лежал в луже крови. Вадима Круглова собираются похоронить в Омске, откуда он родом.