Избивал руками, ногами и деревянным предметом: сожитель убил беременную героиню шоу «Мужское/женское»

Герои передачи «Мужское/женское» из города Ярцево Смоленской области вновь оказались в поле зрения журналистов, но уже по другому поводу. Мужчина, который принимал участие в съемках, забил до смерти свою беременную возлюбленную после эфира, передает Kp.ru.

Пара побывала на телевидении, где партнер беременной россиянки уже вел себя странным образом. Он дистанцировался от женщины и заявил, что та заслужила такое отношение.

Ночью после телешоу мужчина сорвался на сожительницу и нанес ей множественные удары руками, ногами и деревянным предметом. Пострадавшая получила смертельные травмы, спасти ее не удалось.

Соседи вмешались в ситуацию, но было слишком поздно. В паре и раньше постоянно происходили скандалы. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

