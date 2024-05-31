Подросток внезапно умер во время игры в догонялки на детской площадке

В Новой Москве 17-летний подросток умер во время игры в догонялки. Он находился на детской площадке, но в какой-то момент почувствовал себя плохо. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, сердце юного жителя поселка Шишкин лес остановилось, когда он решил прилечь отдохнуть на резиновое покрытие. Перед этим парень устроил догонялки со своими друзьями. Во время паузы он почувствовал недомогание и стал тяжело дышать. Сначала товарищи думали, что он шутит. Но их друг потерял сознание и перепугал всех. Они вызвали сотрудников скорой помощи.

Взрослые заметили переполох и измерили подростку пульс, но он не прощупывался. Приехавшие врачи не смогли реанимировать мальчика, оставалось лишь констатировать смерть от остановки сердца.

Друзья жителя говорят, что у него не было вредных привычек, они не употребляли алкоголь или запрещенные вещества. Незадолго до смерти парень бросил курить электронные сигареты.

Отмечается, что подросток рос в благополучной семье с младшим братом. После школы он продолжил обучение в колледже и хотел стать автомехаником.

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